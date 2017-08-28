"ИГ" взяло ответственность за нападение в Дагестане

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Дагестане. Сообщение об этом появилось на информационном портале экстремистов.
BREAKING: 'Amaq News Agency reported that the executors of the knife attack in #Kaspiysk #Dagestan #Russia are "soldiers" of #ISIS pic.twitter.com/2HxCchSt8U— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 28 августа 2017 г.
Напомним, в результате происшествия в Каспийске погиб один правоохранитель, второй попал в больницу. Злоумышленники были нейтрализованы, передает "Газета.ru".
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