В Петербурге после стрельбы задержали звезду "Убойной силы"

В Санкт-Петебурге утром 18 августа неизвестный обстреляли мужчину в квартире на площади Островского. С пулевыми ранениями пострадавший попал в больницу.
В ходе расследования правоохранители задержали трех подозреваемых. Среди них оказался и актер сериала "Убойная сила" Сергей Козик, передает РИА ФАН. Полиция проверяет информацию о его причастности к преступлению.
Певца разыскивает сестра
Политик не показывал его публике
Раскрыт секрет обновленного эфира
Молодые люди уже познакомились с родителями друг друга