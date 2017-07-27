Жителей Челябинской области предупредили о всплеске педофилии

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области обратилось к жителям региона в связи с всплеском педофилии. В ведомстве отметили, что в дни летних каникул в области было совершено несколько преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Во всех случаях дети становились жертвами преступных посягательств, когда оставались надолго без присмотра взрослых членов семьи в безлюдных местах населенных пунктов либо в местах, не отведенных для проживания", – цитирует URA.RU сообщение регионального управления СК. Граждан попросили не оставлять своих детей в потенциально опасных местах и усилить контроль за ними. Также отмечается, что следует разъяснить несовершеннолетним, как вести себя на улице, в особенности – при встрече с незнакомыми людьми.