В Подмосковье появился дедушка-зацепер (видео)

В Подмосковье пожилой мужчина запрыгнул на подножку уходящей электрички. Зацепившись за вагон, он проехал несколько километров, передает "360".
Зацепера заметила охрана, сопровождающая контролеров. Поезд остановили и мужчина забрался в вагон. "Подвиг" жителя Подмосковья попал на видео.
По словам пенсионера, он был вынужден так поступить из-за того, что поезд ушел на минуту раньше положенного времени. Следующую электричку мужчине пришлось бы ждать 40 минут.
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