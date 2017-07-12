Туристы из Ростова отказались от помощи спасателей под Иркутском

Поиски восьми туристов из Ростова-на-Дону, переставших выходить на связь во время маршрута по Иркутской области, увенчались успехом. Спасатели обнаружили их в 40 километрах от места выброски.

"Они продолжают сплав по реке, от эвакуации отказались", – цитирует "Газета.ru" главу пресс-службы регионального управления МЧС Андрея Шутова. С путешественниками провели инструктаж по безопасности.

Как писали Dni.Ru, поиски туристов начались после того, как никто из них не вышел на связь с родственниками в назначенное время. В операции был задействован вертолет.