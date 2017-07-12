Под Иркутском на вертолете ищут восьмерых туристов из Ростова

Экстренные службы Иркутской области начали операцию по поиску группы из восьми туристов из Ростова-на-Дону. В назначенное время никто из отправившихся в спортивно-водный поход четвертой категории сложности не вышел на связь с родственниками.

Сотрудники МЧС изучили возможный маршрут туристов по рекам Онот и Китой и обозначили потенциально опасные участки их маршрута, после чего разработали план поисковой операции. "Сегодня (12 июля. – Прим. ред.) утром на поиски пропавшей группы отправился вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту, врачом поисково-спасательного отряда и сотрудником полиции", – цитирует "Газета.ru" пресс-службу МЧС.