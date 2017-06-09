Пассажиры Airbus застряли в Омске из-за неполадок

Вылет самолета Airbus 321 "Уральских авиалиний" из Омска в московский аэропорт Домодедово оказался задержан по техническим причинам, передает URA.Ru. По неофициальным данным, речь идет о неполадках в гидросистеме лайнера. На борту находились 207 пассажиров, сейчас они дожидаются своего рейса в воздушной гавани. За соблюдением их прав следит местная транспортная прокуратура. Сообщается, что вылет задержанного рейса назначен на 18:00 по местному времени (15:00 мск).