В Приморье ребенка убило телевизором

Сотрудники управления Следственного комитета по Приморскому краю выясняют обстоятельства гибели девочки 2016 года рождения. По их версии, малышка находилась в квартире одна и во время игры уронила на себя телевизор, передает сайт НТВ.Ru.
Лишившись возможности дышать, ребенок умер. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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