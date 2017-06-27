В Приморье ребенка убило телевизором

Сотрудники управления Следственного комитета по Приморскому краю выясняют обстоятельства гибели девочки 2016 года рождения. По их версии, малышка находилась в квартире одна и во время игры уронила на себя телевизор, передает сайт НТВ.Ru.

Лишившись возможности дышать, ребенок умер. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".