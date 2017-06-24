Женщина с годовалой дочкой погибли под колесами поезда в Подмосковье

В Подмосковье на участке между станциями Серебряные пруды и Узумово произошла трагедия. Как сообщает РЕН ТВ, проходящий поезд сбил 21-летнюю женщину с годовалой девочкой. Мать от полученных травм скончалась на месте, ее ребенка госпитализировали в больницу, однако усилия медиков оказались тщетными. По факту ЧП проводится проверка.