Экс-мэр Саратова скончался за рулем автомобиля

В Энгельсе на 69-м году жизни скончался бывший мэр Саратова Александр Маликов. Он умер за рулем собственного автомобиля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, передает ТАСС.

Как рассказали в полиции, внедорожник, за рулем которого находился бывший градоначальник, внезапно пересек встречную полосу, выехал на обочину и врезался в дерево. Позже выяснилось, что в момент автоаварии Маликов был мертв.

Александр Маликов был мэром Саратова с 1994 по 1996 год. С 2014 года он занимал должность замдиректора Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова.