Тело пенсионера 12 часов пролежало в подмосковной квартире

В одной из квартир жилого дома на улице 14-я Линия в микрорайоне Никольское в подмосковной Балашихе полицейские обнаружили тело пенсионера 1947 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает телеканал "360". По предварительным данным, мужчина самостоятельно принял решение уйти из жизни. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Сообщается, что труп пролежал 12 часов до того, как его обнаружили.