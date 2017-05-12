Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни

Житель Киселевска похитил у тещи 3,6 миллиона рублей и полторы тысячи евро. Как выяснилось, таким образом мужчина хотел помешать ее переезду в Сочи.

Кузбасские стражи порядка обнаружили украденные деньги в багажнике автомобиля 30-летнего подозреваемого, сообщается на официальном сайте регионального управления МВД. Мужчина уже дал признательные показания. В пресс-службе ведомства рассказали, что он "беспрепятственно проник в дом потерпевшей, имея ключи от входной двери, набрал код и открыл сейф".

Задержанный пояснил, что они с супругой находятся в финансовой зависимости от тещи. Когда он узнал о планах родственницы приобрести дом в Сочи и переехать туда на постоянное место жительства, его "это не устроило". Он решил сорвать сделку по покупке недвижимости, украв у тещи деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Отметим, что похищенные деньги были конфискованы и возвращены потерпевшей.

Теща рассказывает зятю - Когда я была молодой - я была глупой, наивной и очень некрасивой... Зять: - Мама, вы прекрасно сохранились. — сергей евсин (@sergei_evsin) 29 апреля 2017 г.

Напомним, в декабре 2016 года 25-летний москвич похитил у тещи восемь тысяч рублей. Он воспользовался тем, что женщина оставила телефон без присмотра, и перевел деньги с ее счета. Примечательно, что у мужчины не было банковской карты, поэтому средства он отправил своему другу.