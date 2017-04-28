Пьяный хулиган натравил собаку на врача

Уголовное дело в отношении жителя поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области, натравившего собаку на фельдшера скорой помощи 27 апреля, принято к производству, передает Flashnord. Правоохранительные органы восстановили картину происшествия.

Прибывший по вызову фельдшер скорой помощи застал в квартире семейную пару в состоянии алкогольного опьянения. Он стал оказывать помощь женщине, а ее муж в этот момент дал собаке команду "Фас!".

Медработник получил укушенные раны правой кисти. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия".