В Томске ищут спасших выпавшего с седьмого этажа ребенка
"Искренне горжусь томичами, которые не растерялись в критической ситуации и до приезда пожарных провели, без преувеличения, геройскую спасательную операцию", – цитирует пресс-службу Жвачкина портал Vtomske.ru. Сообщается, что ими стали очевидцы происшествия – порядка пяти человек, которых врио губернатора попросил отыскать для того, чтобы воздать должное.
Отметим, во время пожара в доме на Иркутском тракте ребенок был вынужден прыгнуть с балкона на растянутый свидетелями происшествия рекламный баннер. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
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