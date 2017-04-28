В Томске ищут спасших выпавшего с седьмого этажа ребенка

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин считает жителей Томска, спасших 9-летнего мальчика из пожара в одной из многоэтажек города, настоящими героями. Он просит найти участников спасения ребенка.

"Искренне горжусь томичами, которые не растерялись в критической ситуации и до приезда пожарных провели, без преувеличения, геройскую спасательную операцию", – цитирует пресс-службу Жвачкина портал Vtomske.ru. Сообщается, что ими стали очевидцы происшествия – порядка пяти человек, которых врио губернатора попросил отыскать для того, чтобы воздать должное.

Отметим, во время пожара в доме на Иркутском тракте ребенок был вынужден прыгнуть с балкона на растянутый свидетелями происшествия рекламный баннер. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.