Гаишника из Саратова поймали на краже презервативов

По предварительным данным, инцидент произошел днем 22 апреля. Сотрудник одного из структурных подразделений полка ДПС похитил из гипермаркета, расположенного на территории Волжского района города, товары на сумму свыше 4 900 рублей, сообщает сайт областного управления Следственного комитета.

Когда 25-летний гаишник выходил из гипермаркета, его остановили охранники. Похищенное впоследствии было изъято стражами порядка. Среди товаров, которые забрал полицейский, были женский эпилятор, несколько упаковок презервативов и гелевые ручки, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.