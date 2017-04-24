У жителя подмосковного поселка угнали Lexus за 4,5 млн

В полицию обратился житель поселка Алабушево Солнечногорского района Московской области. Потерпевший сообщил, что в ночь на 23 апреля с его участка угнали внедорожник Lexus LX 570 стоимостью 4,5 миллиона рублей, передает телеканал "360". Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".