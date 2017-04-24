Из-за взрыва в Подмосковье пострадали люди

В поселке Институт Полиомиелита в Московской области в частном доме из-за взрыва газового баллона произошел пожар, передает Life.ru. При тушении огня пострадали двое пожарных. С ожогами лица и глаз первой степени, а также рваными ранами, они были доставлены в больницу. Возгорание удалось локализовать.