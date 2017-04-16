Телевизор убил ребенка в Ульяновской области

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в одном из домов по улице Куйбышева в Дмитровграде Ульяновской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Мать погибшего объяснила, что на младшего ребенка по неосторожности во время игры пал телевизор. Женщина вызвала скорую помощь, однако от полученных травм ребенок скончался на месте. Известно, что женщина с четырьмя малолетними детьми переехала на съемную квартиру в Жмитровграде из Новосибирска. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.