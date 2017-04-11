Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном

Актер Степанов выпал из окна Визит Тиллерсона в Москву Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Четверг 13 апреля
Лента новостей
10:46
Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора
10:43
Задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов
10:37
Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы
10:28
В Москве годовалый ребенок выпал из окна на 8-м этаже
10:13
Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"
09:47
Зять Трампа развалил Белый дом
09:38
Названы самые надежные валюты
09:07
В Москве труп мужчины месяц пролежал в коллекторе
08:48
Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове
08:41
Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника
08:40
Россия попала в продуктовую зависимость от Белоруссии
08:29
В женской тюрьме состоялся конкурс красоты
08:18
В Москве 12-летнему школьнику сломали нос
08:14
Визит Тиллерсона в Москву озадачил Запад
01:05
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
21:56
Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок
21:49
Подробности встречи Путина и Тиллерсона
21:33
Путин дал агрессору Трампу шанс исправиться
21:11
В семье известного комика страшное горе
21:06
Почему президентские гранты не доходят до талантливой молодежи
21:01
Трамп перепутал Сирию с Ираком
20:58
Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа
20:46
Малахов сцепился с депутатом из-за Шурыгиной
20:33
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
20:33
Общественная палата формирует новый состав
20:27
Россияне ринулись скупать евро
20:08
В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"
19:54
Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов
19:54
Загадочный атмосферный феномен насторожил NASA
19:46
После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови
19:41
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
19:39
Москва жестко осадила Лондон в ООН
19:25
Госдума одобрила перенос выборов президента с 11 на 18 марта
18:45
Российские ученые изобрели аппарат для лечения депрессии
18:29
Путин встретился с Тиллерсоном
18:28
Что стало со звездой "Кухни" после скандала с избиением
18:22
Депутаты помогут дальнобойщикам
18:21
Из московского банка похитили миллиард
18:15
Сына Галкина остановили из-за лихачества на внедорожнике
17:58
На северо-западе Москвы мужчина зарезал родителей
17:49
Цена здоровья: как не попасться на удочку фармацевтов
17:46
На Москву надвигается сильная гроза
17:36
Тарковский изменил жизнь Бондарчук
17:24
Госдума поддержала изменение роли ЕСПЧ
17:22
Трамп нагло соврал об ударе по Сирии
17:13
МРИФ+КИБ 2017: почему нельзя пропустить ни один день
17:06
Япония перепугалась из-за российских самолетов
16:55
Усманов подаст на Навального в российский суд
16:54
В пасхальную ночь метро Москвы продлит работу
16:38
Правки в закон "О полиции" тщательно проработают
16:32
Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
16:30
Успешно перенести инфаркт помогает зарядка
16:28
Дочь cчитает Юлию Волкову "злой мамой"
16:23
Как паре подготовиться к рождению ребенка
16:12
Беременная жена выгнала Джорджа Клуни
15:59
Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак
15:59
Порошенко умолял Саакашвили стать премьером
15:48
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
15:34
Раскрыт секрет развязывающихся шнурков
15:21
Пропавший Рома Желудь изменил внешность
15:18
Следственный комитет ищет Ходорковского
15:15
В Москве пьяный охранник украл из сейфа магазина 700 тысяч
15:10
"Темное прошлое" Меланьи Трамп оценили в $3 миллиона
15:07
Власти Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации хрущевок
15:03
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
14:47
Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
14:44
Жуков опустил Костюшкина головой в писсуар
14:37
Украина стала главным поставщиком спайсов в Россию
14:36
Следователи ищут Ходорковского для экстрадиции
14:20
У Никиты Белых обнаружено заболевание мозга
14:18
Почему Путин так активно поддерживает Асада
14:13
Общедомовые нужды станут оплачивать по счетчикам
14:05
Как выживает 67-летняя звезда фильма "Ширли-мырли"
14:01
10 лучших фильмов о космических подвигах
13:57
За что любят космонавтов
13:56
Зара прячет живот под свободной одеждой
13:54
Москву накрыл снежный апокалипсис
13:45
Бывший муж Пугачевой рассказал о безобразии Шиловской
13:44
Установлена причина смерти новой жертвы теракта в метро
13:39
Авиакомпания S7 накормит пассажиров космическим питанием
13:37
Самая тяжелая женщина в мире за месяц скинула 242 кг
13:25
Володин призвал продолжать поиски решений по Сирии
13:04
У iPhone 7 обнаружили неприятный сюрприз
12:54
Путин заявил о деградации отношений с США при Трампе
12:45
В Москве на прием к врачу принесли труп
12:41
Собчак и Бузову предложили посадить
12:40
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
12:36
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
12:27
Водопад с потолка в метро Москвы попал на видео
12:10
Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира
12:04
Свекор Водяновой устроил шоу в Лувре
12:00
Жириновский жестко высказался о дочери Трампа
11:59
Подробности расследования крушения Ту-154 в Сочи
11:51
Похудевший Николай Басков кричит от боли
11:48
Анастасия Макеева сменила профессию
11:44
В подвале на юге Москвы нашли тело мужчины
11:35
Лавров проводит закрытые переговоры с Тиллерсоном
11:28
Диснейленд: путешествие в волшебную страну
11:27
Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15
11:27
Как пользоваться промокодами
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Регионы

Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Установлены личности двух человек, погибших во время схода лавины на Камчатке 9 апреля. Ими оказались 34-летний сотрудник ООО "Газпром трансгаз Томск" и его девятилетний сын.
прочитано 1375 раз

Алексей Синицкий и его сын находились недалеко от склона вулкана Вилючинский в Елизовском районе Камчатки в тот момент, когда сошла лавина, сообщает "Интерфакс". Люди видели, как мужчину и мальчика накрыло снегом. В районе происшествия отсутствует мобильная связь, поэтому очевидцам не удалось сразу сообщить о случившемся спасателям.

ПО ТЕМЕ

Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

Лавина убила десятки туристов в отеле

Лавина накрыла лыжников

Позже были найдены тела погибших и установлены их личности. Как рассказал информированный источник, в морг города Елизово их доставили в ночь на 11 апреля. Однако в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Томск" эту информацию пока не прокомментировали. По факту трагедии Следственный комитет России по Камчатскому краю проводит проверку.

Известно, что Синицкий занимал должность начальника участка электрохимической защиты газопровода "Соболево – Петропавловск-Камчатский". С какой целью мужчина отправился на склон вулкана вместе с сыном, пока неизвестно. 

Сотрудник "Газпрома" с шести лет увлекался горными лыжами. В 2016 году Синицкий даже завоевал золотую медаль на корпоративных соревнованиях по этому виду спорта. "Побед, к сожалению, не было, поэтому постарался здесь добыть свою первую", – рассказал он тогда изданию "Камчатский край". 

Автор: Светлана Сидорчук11 апреля 2017, 13:38

комментарии

Политика

Зять Трампа развалил Белый дом
Визит Тиллерсона в Москву озадачил Запад
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС
Москва жестко осадила Лондон в ООН

Шоу-бизнес

У актера Степанова диагностировали шизофрению
Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"
Собутыльники обокрали певца Евгения Осина
Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове

Проишествия

Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)
Американка изнасиловала и ограбила таксиста

Lifestyle

Тарковский изменил жизнь Бондарчук
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
10 лучших фильмов о космических подвигах
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
Общество

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир пояснил, что дело тут вовсе не в воспитании
Шоу-бизнес

Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)

Телеведущая и певица явилась на премию в странном наряде
Политика

Зять Трампа развалил Белый дом

В администрации президента США идет гражданская война

Шоу-бизнес

Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"

Евгения Феофилактова подаст в суд на Антона Гусева

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Зара прячет живот под свободной одеждой
Анастасия Макеева сменила профессию
Барановская обнималась на премьере с мужчиной
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru