Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном

Установлены личности двух человек, погибших во время схода лавины на Камчатке 9 апреля. Ими оказались 34-летний сотрудник ООО "Газпром трансгаз Томск" и его девятилетний сын.

Алексей Синицкий и его сын находились недалеко от склона вулкана Вилючинский в Елизовском районе Камчатки в тот момент, когда сошла лавина, сообщает "Интерфакс". Люди видели, как мужчину и мальчика накрыло снегом. В районе происшествия отсутствует мобильная связь, поэтому очевидцам не удалось сразу сообщить о случившемся спасателям.

Позже были найдены тела погибших и установлены их личности. Как рассказал информированный источник, в морг города Елизово их доставили в ночь на 11 апреля. Однако в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Томск" эту информацию пока не прокомментировали. По факту трагедии Следственный комитет России по Камчатскому краю проводит проверку.

Известно, что Синицкий занимал должность начальника участка электрохимической защиты газопровода "Соболево – Петропавловск-Камчатский". С какой целью мужчина отправился на склон вулкана вместе с сыном, пока неизвестно.

Сотрудник "Газпрома" с шести лет увлекался горными лыжами. В 2016 году Синицкий даже завоевал золотую медаль на корпоративных соревнованиях по этому виду спорта. "Побед, к сожалению, не было, поэтому постарался здесь добыть свою первую", – рассказал он тогда изданию "Камчатский край".