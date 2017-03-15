В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет

Правоохранители обнаружили пистолет с глушителем и две боевые гранаты в поезде Москва – Владивосток. Оружие было найдено в багаже жителя Псковской области.
Нарушителя выдало волнение: он заметно нервничал при проверке документов. По словам задержанного, оружие он выкопал на заднем дворе и нашел на него покупателей в Хабаровске. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
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