В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет

Правоохранители обнаружили пистолет с глушителем и две боевые гранаты в поезде Москва – Владивосток. Оружие было найдено в багаже жителя Псковской области.

Нарушителя выдало волнение: он заметно нервничал при проверке документов. По словам задержанного, оружие он выкопал на заднем дворе и нашел на него покупателей в Хабаровске. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".