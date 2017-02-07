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С лагеря на Сямозере из-за трагедии с детьми взыскали 22,6 миллиона
Арбитражный суд Москвы взыскал 22,6 миллиона рублей с лагеря "Парк-отель Сямозеро", где летом во время сплава погибли 14 детей. Деньги взысканы в пользу московского департамента труда и социальной защиты населения, отмечает Lenta.ru.
Сообщалось, что 20 декабря 2016 года представителям администрации лагеря было предъявлено окончательное обвинение. Трое подозреваемых – владелец и директор "Парк-отеля Сямозеро" Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов и инструктор Валерий Круподерщиков – признаны виновными по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".
Напомним, 18 июня прошлого года несовершеннолетние дети, отдыхавшие в карельском лагере "Парк-отель Сямозеро", отправились с инструкторами на водную прогулку. В поход собрался 51 человек, включая четырех взрослых. Внезапно на озере начался шторм. Каноэ перевернулись, в результате чего 14 детей утонули.
По данным следствия, три лодки имели технические неисправности, при этом число пассажиров в них превышало допустимое. Кроме того, малолетних путешественников не обеспечили спасательными жилетами подходящих размеров.
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