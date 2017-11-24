Красноярские дворники покосили снег

Коммунальные службы Красноярска заставили своих сотрудников косить траву. В городе уж лежит снег.

Один из местных жителей задокументировал на видео странный поступок работников и выложил ролик в социальной сети "Вконтакте". Вокруг него сразу же завязалась дискуссия. Пользователи не поняли, зачем вдруг понадобилось косить траву в конце ноября. Комментаторы вспомнили, что недавно движение на трассе рядом с Красноярском было приостановлено из-за сильных снегопадов. После этого они окончательно утвердились во мнении, что это абсурд.

Местные власти же не увидели в происходящем ничего странного. Пресс-секретарь мэра Красноярска Алена Буйнова заявила, что департаменту благоустройства поступили обращения жителей с просьбой убрать растительность рядом с проезжей частью. ""Есть обращение граждан, мы на него должны были отреагировать. Оно было неоднократным. Какое нарушение нормы? Скосили траву. Это магистральная трасса", - приводит ее слова радиостанция "Говорит Москва".