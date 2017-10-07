В Забайкалье автобус с юными спортсменами попал в смертельное ДТП

Днем 7 октября на 145 километре федеральной трассы Р-297 "Амур" столкнулись автобус ПАЗ и грузовик, передает "РЕН ТВ". В автобусе находились 25 пассажиров, в том числе – десять детей. В их числе – юные спортсмены из команды по легкой атлетике в возрасте от 13 до 15 лет. Сообщается, что шестеро детей пострадали. Всего травмы получили 14 человек. Водитель грузовика погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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