В Забайкалье автобус с юными спортсменами попал в смертельное ДТП

Днем 7 октября на 145 километре федеральной трассы Р-297 "Амур" столкнулись автобус ПАЗ и грузовик, передает "РЕН ТВ". В автобусе находились 25 пассажиров, в том числе – десять детей. В их числе – юные спортсмены из команды по легкой атлетике в возрасте от 13 до 15 лет. Сообщается, что шестеро детей пострадали. Всего травмы получили 14 человек. Водитель грузовика погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.