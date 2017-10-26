Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе

В Новосибирске 28-летний мужчина обокрал тамаду на собственной свадьбе. Жених вытащил из сумки ведущей гонорар.

Как установили следователи, жених на праздновании собственного бракосочетания украл из оставленной без присмотра сумки организатора свадьбы 29 тысяч рублей. Несколькими минутами ранее эти деньги были переданы тамаде невестой в качестве оплаты, пишет "Газета.ru".

Инцидент произошел еще в августе 2016 года в летнем кафе бизнес-центра "Гринвич" в Новосибирске. Районным судом мужчина был признан виновным в краже. Он должен был уплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. По данным Life.ru, новоиспеченный муж вину не признал и решил обжаловать решение суда.

"В апелляционной жалобе осужденный не согласился с приговором, просил суд его оправдать, считая себя невиновным в совершении преступления", – пояснили в прокуратуре региона. Апелляция была отклонена судом, приговор вступил в законную силу.