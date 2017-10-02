Женщины-рецидивистки восхитили грацией
Мероприятие прошло в колонии ИК-16 города Краснотурьинск. Каждая команда осужденных женщин представила "спортивный танец с элементами художественной гимнастики и акробатики" Znak.com.
Как рассказали сотрудники колонии, зрители пришли в восторг от грациозных постановочных номеров спортсменок. "Яркие костюмы, массовость, постановочная фантазия и спортивные элементы сделали каждый танец неповторимым, а в зрителях вызвали чувство восторга и море положительных эмоций", – рассказали в свердловском ГУ ФСИН.
Особенно зрителей восхитило то, как легко и непринужденно некоторые из осужденных женщин сели на шпагат. В конце мероприятия состоялась церемония награждения участниц спартакиады.
Ранее сообщалось, что в женских колониях разработали ряд правил для того, чтобы заключенные чувствовали себя более комфортно. В частности, запрещено ругать или критиковать беременных осужденных или отправлять их на аборт.
Также в ведомстве разработали поправки в правила внутреннего распорядка. Женщины в жаркое время года получат право ежедневной помывки (сейчас – один раз в неделю).
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