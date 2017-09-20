В мурманскую колонию передали фаршированную наркотиками морковь

Сотрудники мурмашинской колонии особого режима в Мурманской области обнаружили в передаче заключенным 15 морковок, передает Flashnord. У корнеплодов была изъята сердцевина, пустоты же были заполнены обмотанными полиэтиленовой пленкой свертками с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что морковь была нафарширована наркотиками – примерно пятью граммами метамфетамина, 50 граммами гашиша и двумя граммами экстази. Посылку пытался передать житель Оленегорска. По факту передачи наркотиков проводятся следственные действия.