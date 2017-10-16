На Урале полицейский прострелил себе ягодицы

На Урале полицейский выстрелил себе в ягодицы из ружья. Оружие принадлежало пострадавшему.

Инцидент произошел, когда сотрудник органов правопорядка города Каменск-Уральский, находившийся в отпуске, отправился на охоту. Мужчина собирался пострелять по уткам, и его ружье было заряжено патроном с мелкой дробью.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, это спасло жизнь потерпевшему. Врачи местной больницы смогли без осложнений вынуть свинцовые шарики из тканей. Сейчас полицейский находится дома на амбулаторном лечении.

"Этот день стал для него фактически вторым днем рождения, если бы патрон был не дробовой, а содержал в себе пулю, то это могло бы закончиться трагедией – летальным исходом либо серьезным увечьем. А так дело обошлось больше моральным вредом нежели физическим", – приводит слова Горелых znak.com.

В 24-м отделе МВД в Каменск-Уральске проводится служебная проверка. По предварительной информации, произошедшее является несчастным случаем. Пострадавший полицейский сейчас на больничном. Руководство территориального отдела внутренних дел намерено дать оценку действиям охотника.

Похожий инцидент случился с коллегой потерпевшего в Подмосковье. В марте этого года инспектор ГИБДД по неосторожности выстрелил в себя. Ранее подобный несчастный случай произошел с полицейским в аэропорту Шереметьево. Оперуполномоченный Михаил Г. во время чистки табельного оружия выстрелил себе в ногу.

Молодого человека в срочном порядке доставили в Химкинскую центральную клиническую больницу, где медики прооперировали пострадавшего. По факту инцидента проведена служебная проверка.