В Москве охранника ТЦ обстреляли за поимку воровки

В Москве полиция разыскивает злоумышленника, расстрелявшего охранника на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре. По предварительной информации, таким образом преступник мстил мужчине за то, что ранее он задержал магазинную воровку.

Как стало известно, вечером 12 октября 36-летний охранник Сергей закончил работу в торговом центре и собрался ехать домой. Когда мужчина сел в машину на парковке, к нему подошел незнакомец и спросил, как его зовут. Как только Сергей вышел из машины, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил ему в голову, а затем скрылся с места происшествия.

Коллеги раненого охранника вызвали медиков. Пострадавший был экстренно госпитализирован с переломом челюсти в трех местах. В тот же день ему сделали операцию. Поскольку пуля попала в щеку и раздробила лицевые кости и зуб, врачам пришлось скрепить челюсть металлическими скобами.

Сергей не может говорить и лишь кивает в ответ на вопросы, сообщает "Московский комсомолец". По словам родных пострадавшего, он не запомнил лицо стрелявшего мужчины, так как находился в шоковом состоянии.

При этом Сергей уверен, что на него напали из-за того, что 11 октября он поймал воровку, за которой охотился несколько месяцев. Продавцы магазинов давно жаловались на женщину, которая безнаказанно выносила из ТЦ дорогие вещи.

Просматривая в очередной раз камеры видеонаблюдения, Сергей вдруг узнал преступницу, которая в очередной раз пыталась что-то украсть. Охранник задержал даму и сдал полицейским. Судя по всему, злоумышленница действовала не одна, а в связке с другими преступными элементами – скорее всего, они и напали на охранника в отместку.