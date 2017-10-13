В Москве охранника ТЦ обстреляли за поимку воровки
Как стало известно, вечером 12 октября 36-летний охранник Сергей закончил работу в торговом центре и собрался ехать домой. Когда мужчина сел в машину на парковке, к нему подошел незнакомец и спросил, как его зовут. Как только Сергей вышел из машины, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил ему в голову, а затем скрылся с места происшествия.
Коллеги раненого охранника вызвали медиков. Пострадавший был экстренно госпитализирован с переломом челюсти в трех местах. В тот же день ему сделали операцию. Поскольку пуля попала в щеку и раздробила лицевые кости и зуб, врачам пришлось скрепить челюсть металлическими скобами.
Сергей не может говорить и лишь кивает в ответ на вопросы, сообщает "Московский комсомолец". По словам родных пострадавшего, он не запомнил лицо стрелявшего мужчины, так как находился в шоковом состоянии.
При этом Сергей уверен, что на него напали из-за того, что 11 октября он поймал воровку, за которой охотился несколько месяцев. Продавцы магазинов давно жаловались на женщину, которая безнаказанно выносила из ТЦ дорогие вещи.
Просматривая в очередной раз камеры видеонаблюдения, Сергей вдруг узнал преступницу, которая в очередной раз пыталась что-то украсть. Охранник задержал даму и сдал полицейским. Судя по всему, злоумышленница действовала не одна, а в связке с другими преступными элементами – скорее всего, они и напали на охранника в отместку.
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