Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва?

Громкое признание Даны Борисовой Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Среда 28 июня

12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва?

Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва?
84

Дмитрий Дибров и покойный Борис Березовский связаны с Францией.

Казалось бы, что объединяет покойного Бориса Березовского и Дмитрия Диброва?! Общего гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Покойный предприниматель и седовласый шоумен в свое время оба бросили якорь во Франции.

Борис Березовский владел роскошным поместьем Шато де ла Гаруп на мысе Антиб, что расположен между Ниццей и Каннами. Особняк на Ривьере власти Франции конфисковали по делу об отмывании денег еще в 2015 году и сейчас выставили на продажу примерно за 100 млн долларов, сообщает портал "Царьград". Наследникам Березовского власти отказали в притязаниях на недвижимость, оставив их разбираться с долгами усопшего: отдать нужно чуть более 400 млн долларов.

С имуществом Бориса Березовского все понятно, что же с ценностями Дмитрия Диброва? У него в Париже живет старшая дочь и подрастает маленькая внучка, в которой, признается телеведущий, он видит много своих черт. Шоумен грустит, что вынужден наблюдать за взрослением малышки лишь через экран смартфона, ведь отправиться во Францию не рискует. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", мужчина боится гнева соотечественников, которые могут неверно характеризовать его отъезд и заподозрить стремление к эмиграции.

Между тем сейчас обстановка во Франции неспокойна. Как пишет URA.RU, в нескольких городах страны начались беспорядки вследствие убийства подростка. Так что Дмитрий Дибров в некотором роде обеспечивает себе безопасность, находясь в России.


28 июня 2023, 11:53
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

По теме

"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"
Сергей Собянин отметил, что Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. Власти российской столицы утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой".

На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки

На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки
Дача в теплое время года имеет массу преимуществ. Но иногда купить земельный участок – значит вырыть себе долговую яму. Прилечь на душистом газоне, собрать сочные ягоды, послушать птичий концерт наедине с природой — эти и другие радости приносит простой загородный домик.

Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком

Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком
Поспешишь – людей насмешишь. Рынок недвижимости в столице диктует свои правила. Уровень цен на объекты жилья стабильным назвать трудно.

Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое

Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое
Но рынок все равно на грани затоваривания. По итогам мая в столице заключено более 14,2 тыс.

Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10%

Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10%
Но только в массовых новостройках. В столичных новостройках класса "комфорт" с начала года было реализовано 3 тыс.

Россияне стали чаще страховать недвижимость

Россияне стали чаще страховать недвижимость
Наибольшую опасность для недвижимости представляют пожары. В первом квартале текущего года отечественные страховые компании получили от граждан сборов почти на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выбор читателей

27/06ВтрПугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 26/06Пнд"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 27/06ВтрБелокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 27/06Втр"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 27/06Втр"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 27/06Втр"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину