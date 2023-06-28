Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва?

Дмитрий Дибров и покойный Борис Березовский связаны с Францией.



Казалось бы, что объединяет покойного Бориса Березовского и Дмитрия Диброва?! Общего гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Покойный предприниматель и седовласый шоумен в свое время оба бросили якорь во Франции.

Борис Березовский владел роскошным поместьем Шато де ла Гаруп на мысе Антиб, что расположен между Ниццей и Каннами. Особняк на Ривьере власти Франции конфисковали по делу об отмывании денег еще в 2015 году и сейчас выставили на продажу примерно за 100 млн долларов, сообщает портал "Царьград". Наследникам Березовского власти отказали в притязаниях на недвижимость, оставив их разбираться с долгами усопшего: отдать нужно чуть более 400 млн долларов.



С имуществом Бориса Березовского все понятно, что же с ценностями Дмитрия Диброва? У него в Париже живет старшая дочь и подрастает маленькая внучка, в которой, признается телеведущий, он видит много своих черт. Шоумен грустит, что вынужден наблюдать за взрослением малышки лишь через экран смартфона, ведь отправиться во Францию не рискует. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", мужчина боится гнева соотечественников, которые могут неверно характеризовать его отъезд и заподозрить стремление к эмиграции.

Между тем сейчас обстановка во Франции неспокойна. Как пишет URA.RU, в нескольких городах страны начались беспорядки вследствие убийства подростка. Так что Дмитрий Дибров в некотором роде обеспечивает себе безопасность, находясь в России.