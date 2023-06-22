"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына

Девятилетний Федор – средний сын Дмитрия Диброва от Полины Дибровой, был прооперирован.



Болезнь ребенка – настоящее горе для любой матери. С этим на своем опыте столкнулась и супруга Дмитрия Диброва.

У пары, которая воспитывает троих сыновей, наверняка уже набита рука на то, чтобы мазать йодом разбитые коленки мальчишек. Однако, к этому прибавились и другие неурядицы: у Федора, среднего сына Дмитрия и Полины, были диагностированы аденоиды.

Обеспокоенные родители решили не откладывать лечение сына. Мальчик сдал все анализы и был записан на плановую операцию, о которой жена Дмитрия Диброва рассказала в своем личном блоге.

"Сегодня непростой день", – написала Полина едва переступив порог клиники.



Трансляция включала в себя рассказ о госпитализации, подготовке к операции и ее ходе. Тем самым супруга Дмитрия Диброва убила двух зайцев: и поделилась своими чувствами, чтобы получить поддержку подписчиков, и рассказала другим молодым матерям о том, с чем им, возможно, тоже придется однажды столкнуться.

Переживала женщина, по ее словам, ужасно, ведь это был ее первый опыт. Сложно ведь остаться в полном спокойствии, когда твой 9-ти летний ребенок попадает на операционный стол, пусть и планово.



К счастью, вмешательство завершилось благополучно, поэтому Полина Диброва, у которой буквально камень упал с плеч, решила воспользоваться моментом и, оставив сына отсыпаться после наркоза, успела даже посетить косметолога.



