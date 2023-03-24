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Шоу-бизнес
Мальчики для Алибасова: Левкин объяснил попадание в "На-На" сладких красавчиков

Мальчики для Алибасова: Левкин объяснил попадание в "На-На" сладких красавчиков

Как Бари Алибасов парней в группу отбирал
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Про участников "На-На" ходили слухи, что-де они хороши не только на сцене, но и в постели. Мол, Алибасов их отбирал, в том числе, и по размеру полового члена. "Вероятно, это стало иметь значение уже после моего ухода, – рассказывал "Дни.ру" участник первого состава Александр Запорожец. – При мне такого не было".

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Надо заметить, что Алибасов лично разработал сценические образы участников будущей группы: молодые музыканты, в возрасте 18—25 лет, поющие, пластичные, обладающие актерским даром, обаянием. Продюсер будущей группы позднее вспоминал: "Мне нужны были, в первую очередь, многосторонние артисты. Я собирался делать шоу".

В первом составе пел и Владимир Левкин. А как он вспоминает отбор в группу, который сам проходил в 1989 году? "Меня выбрали исключительно по таланту, – заверил Левкин "Дни.ру" на премьере фильма "Любовь-морковь. Восстание машин". – Я пришел, воткнул гитару, начал петь свою песню, спел куплет с припевом. И какой-то человек за пультом сказал: "Через два дня приезжайте — будет первая репетиция".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Хотя смазливая внешность, по его словам, тоже играла важную роль. "Тогда, в конце 80-х, была специфичная мода, – пояснил музыкант. – Облегающая футболка, обтягивающие джинсы – у меня через них все было видно. Я вышел в таком сексуальном виде, взял гитару и начал работать".

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2023, 14:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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