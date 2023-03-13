Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом

Бандиты вынесли электроприборы.

Неизвестные ограбили дом нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в Египте. Инцидент произошел в Каире, когда спортсмена не было дома. Об этом рассказал его близкий родственник. Известно, что бандиты забрали из дома сразу несколько электроприборов, пишет RT. Правоохранители уже разбираются в произошедшем.

Отмечается, что Мохамед Салах в прошлом году сыграл в 38 матчах и забил 22 гола. Нападающий подписал контракт до 2025 года, отмечает ФАН.

Ранее сообщалось, что полицейский из Подмосковья в свободное от работы время грабил дома в Нижегородской области. 28-летний сержант работал в Пушкинском управлении МВД. Когда у него кончились деньги на проживание, то он решился на преступление. При этом сотрудник полиции собрал банду злоумышленников и вместе они ограбили четыре дома. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей, в также ценные вещи и драгоценности, сообщает "Радио 1".

Еще два дома преступники не успели вскрыть. Их поймали с поличным. Преступников удалось задержать. Правоохранители ведут расследование и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Инцидент случился в 2022 году.