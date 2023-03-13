Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Понедельник 13 марта

11:00Самые закредитованные регионы России – рейтинг 10:40Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой? 10:20"Похож на гомосексуалиста": Пугачевой открыли глаза на смазливого Галкина* 10:00"Умер": страшная новость на странице пропавшего Шифрина убила поклонников 09:40"Говорит о детях": стали известны планы Киркорова на новую пассию 09:20Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом 09:00"Неизлечимое заболевание": как таскающийся по врачам Билан борется с ВИЧ 08:40Тест: отгадайте фильм с Яковлевой по цитате 08:20Почему дешевая пластика должна насторожить 08:00На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе? 06:27Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным 02:41Какие операции не нужны никому? 00:02День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта 22:09Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке 20:15Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура 18:58"Очень мне себя жалко": тяжелобольная Гузеева с отказавшим органом успела попрощаться 18:21"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 17:48Пережившая роды дочь Толкалиной кричит на камеру с голыми сосками: Нет молока уже давно 17:45Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 17:04"Это волшебство": Безрукова нашла счастье с мужчиной на 11 лет моложе 15:57"С Наташей лучше": Королева увела Николаева у жены с высоко поднятой головой 15:22"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 14:29"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод 14:18"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод 13:12Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 12:54"Самое важное": сделавший обрезание 77-летний Петросян показал головку 12:40"Я и не мечтал": плюнувший на Валерию Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой 11:50"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой объявилась ее другая законная мать 11:38Слезы и море цветов: 46-летний Басков отмучился перед ножом хирурга 08:26Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт 06:15Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания? 04:47Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука (видео) 02:58Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян 00:01День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта 22:27"Новый Мессия": певец SHAMAN взвалил на свои плечи особую функцию 20:10"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог 19:30Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень 18:30Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней 17:50"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 17:20"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания 17:00"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро 16:50"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой 16:30Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок 15:40Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша 12:00"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность 11:00Попутала берега: совершившую страшную ошибку хамку Долину закатали в асфальт 08:12Переезд в Израиль, смерть зависимой жены, долгожданный сын: непростая судьба актера Сафонова 06:17Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым 04:39Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки 02:08Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом

35

Бандиты вынесли электроприборы.

Неизвестные ограбили дом нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в Египте. Инцидент произошел в Каире, когда спортсмена не было дома. Об этом рассказал его близкий родственник. Известно, что бандиты забрали из дома сразу несколько электроприборов, пишет RT. Правоохранители уже разбираются в произошедшем.

Отмечается, что Мохамед Салах в прошлом году сыграл в 38 матчах и забил 22 гола. Нападающий подписал контракт до 2025 года, отмечает ФАН.

Ранее сообщалось, что полицейский из Подмосковья в свободное от работы время грабил дома в Нижегородской области. 28-летний сержант работал в Пушкинском управлении МВД. Когда у него кончились деньги на проживание, то он решился на преступление. При этом сотрудник полиции собрал банду злоумышленников и вместе они ограбили четыре дома. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей, в также ценные вещи и драгоценности, сообщает "Радио 1".

Еще два дома преступники не успели вскрыть. Их поймали с поличным. Преступников удалось задержать. Правоохранители ведут расследование и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Инцидент случился в 2022 году.

13 марта 2023, 09:20
Полиция. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены

По теме

Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика

Послание потомкам: в основание детского сада в ЖК "Равновесие" поместили капсулу времени

В скором времени жилой комплекс "Равновесие" в Одинцовском городском округе обзаведется собственным детским садом. Строительство дошкольного учреждения уже началось. Десятого марта руководство округа, представители застройщика ГК "КОРТРОС" и местные жители заложили в основание здания капсулу времени с напутствием потомкам.

Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет

Всего за месяц срок займа увеличился на полгода.

Топ-5 застройщиков занимают 89% рынка ТиНАО

Схожие тенденции наблюдаются во всем Московском регионе.

Что нужно знать при оформлении дарственной на квартиру

Важные условия.

Апартаменты: мифы и факты

Апартаменты отличаются от квартир.

Новая Москва дешевеет быстрее всего

Перегретый жилищный рынок начал остывать.

Выбор читателей

12/03Вск"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 12/03ВскОрущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 12/03ВскХорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 11/03Сбт"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 12/03Вск"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 11/03Сбт"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность