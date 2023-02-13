Порвал с Россией: Удравший за бугор иноагент Дудь распродает элитные хоромы

Дудь* в Москву не собирается.

Еще в прошлом году журналист уехал из России, раскритиковав родную страну, в которой жил и работал многие годы. Вместе со своей семьей он удрал в Испанию и теперь живет в апартаментах в Барселоне с наличием вида на жительство. Кажется, возвращаться домой Юрий Дудь* не собирается, ведь, как стало известно журналиста, свои элитные хоромы в Новой Москве он распродает.

Судя по всему, интервьюер решил окончательно порвать с Россией, иначе он, наверное, не стал бы продавать дом, в котором жил вместе со своей женой и наследниками – сыном и дочерью. Речь идет об участке площадью больше двенадцати соток. Отмечается, что дом был продан за 42 миллиона рублей.

И это еще не все. Журналистам удалось выяснить, что вместе с жильем Юрий Дудь* попрощался со своей дорогой иномаркой, а также выписался из квартиры, которая принадлежит его отцу. В общем, все действия блогера буквально кричат о том, что на родине мы его больше не увидим.

Стоит отметить, что, если верить прессе, то недвижимость в Новой Москве – не единственное имущество журналиста. Ему также принадлежит трехкомнатная квартира в Южном Бутово, площадь которой 80 квадратных метров. Ее Юрий Дудь*, насколько известно, купил в 2012 году.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.