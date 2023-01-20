"Самый печальный исход": зловещий дом на кладбище загнал Краско на тот свет

Краско испытывал себя на прочность.

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После выписки из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга российский актер театра и кино Иван Краско сразу окунулся в гущу светских событий. Ему прислали множество приглашений на концерты по случаю снятия блокады Ленинграда. Однако медики пока не советуют 92-летнему народному артисту такой активный образ жизни. Все-таки недавно у него был инсульт.

Ученица Джуны, известная петербургская ведунья Диана и поклонница Ивана Краско назвала причину такого рвения артиста. Все дело в том, что он, как и любая другая звезда, боится забвения. По словам мага, Краско остается на земле из-за сильной связи с рано ушедшим сыном, которому суждено было прожить меньше 50 лет.

Иван Краско планирует сыграть в спектакле и во всю готовится к нему, а о предстоящей реабилитации и лечении даже слышать пока не хочет. Ученица Джуны считает, что Краско торопиться с работой не стоит.

Ведунья считает, что Иван Краско сознательно идет навстречу ударам судьбы. Он рано потерял маму, потом во время блокады бабушку, потом сына Андрея. Это был для него "самый печальный исход", и избежать этого было нельзя. После всех трагедий Краско словно специально истязает себя нагрузками. Он идет словно против ветра в метель, говорит эксперт.

"Зачем — то он купил себе дом возле кладбища, что по людским понятиям считается плохо, лучше жить от таких мест подальше", – заключила ведунья.

В Краснодаре, к примеру, по таким зловещим местам, где похоронены целые преступные группировки, водят настоящие экскурсии, но никак не живут там, пишет "Царьград". Ведь жизнь рядом с кладбищем просто морально загоняет на тот свет. Однако сам актер не считает, что истязает себя чем-то. Он чувствует себя вполне здоровым и готов к дальнейшей работе, сообщает телеканал "360".

Напомним, в начале года Иван Краско попал в больницу с инсультом. Ему стало резко плохо, и не двигалась левая рука. Актера сразу определили в реанимацию и диагностировали инсульт, причем уже не первый по счету.