Переживший инсульт Краско оказался рядом с богом: Дожил до такого возраста

Народный артист РФ, актер театра и кино Иван Краско в прошлом году отметил 92-й день рождения. Конечно, такой солидный возраст несет в себе большие риски. Мужчина долгое время стойко держался, но на днях дал слабину. Краско был госпитализирован с диагнозом инсульт.
Переживший такой сильный стресс актер практически оказался рядом с богом. Об этом рассуждает врач-невролог Сергей Арсенин с Пятым каналом. По его мнению, дожить до такого возраста, пережить инсульт без парезов и параличей — это большая удача.
"Это ты под боженькой ходишь", — говорит врач.
Кроме этого, переживший инсульт Иван Краско теперь оказывается в новой группе риска. После первого кровоизлияния всегда может настать второй. Нужно тщательно следить за здоровьем и соблюдать рекомендации врачей.
"Человек дожил до такого возраста, а если еще и первый инсульт в таком возрасте, то организм очень сильный", — завершает разговор эксперт.
Пожилому Ивану Краско действительно повезло. Врачи пока держат актера в больнице, ставят капельницы и выдают лекарства. Покидать стены учреждения не рекомендуется. Краско и раньше оказывался в больнице, но всегда выписывался заранее. Неизвестно, как Иван Иванович поведет себя в этот раз.