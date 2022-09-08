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Высокие потолки и серая плитка: Дочь Маликова показала роскошную квартиру в центре Москвы

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Высокие потолки и серая плитка: Дочь Маликова показала роскошную квартиру в центре Москвы

Дочь Дмитрия Маликова открывает новую страницу своей жизни. Девушка не скрывает восторга.
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Дочь российского поп-певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания в свои 22 уже стала обладательницей роскошных апартаментов в Москве. Собственной квартирой девушка похвасталась перед поклонниками в соцсетях. На кадрах видно, что в квартире высокие потолки и актуальная плитка на полу в серых оттенках. Сейчас жилье ремонтируют по всем требованиям и пожеланиям дочери артиста, пишет ОСН.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Стефания Маликова с детства была окружена искусством и музыкой. Себя она тоже начала пробовать в этой сфере с ранних лет. Училась играть на фортепиано, пела, рисовала, танцевала и вела передачи на МУЗ-ТВ. Отец ей во всем помогал, ведь иначе в российском шоу-бизнесе и быть не может.

Дочь Маликова с ранних лет мечтала стать модельером. Теперь она является основательницей собственного бренда одежды, пишет РИА ФАН.

Напомним, в 2019 году Дмитрий Маликов подарил своей дочери на день рождения квартиру в центре столицы с живописным видом на город и модным декором. Тогда дочь звезды была в восторге и с удовольствием делилась фотографиями роскошного жилья в соцсетях. Квартира была обставлена по уникальному дизайнерскому проекту.

Стоит отметить, что у Дмитрия Маликова помимо любимой дочери Стефании есть еще дети: приемная дочь Ольга Изаксон, родившаяся в 1985 году, а также сын Марк Маликов, который появился на свет в 2018 году.

Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2022, 09:15 Источник: соцсети • Требует проверки

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