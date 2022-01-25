51-летнего Маликова засняли с любимым: Сел на шею и радуется

История любви Дмитрия Маликова очень похожа на многочисленные истории его звездных коллег. Отличается она лишь одним – встретив свою поклонницу, он уже прожил с ней более 20 лет.

При это долгое время возлюбленные жили в гражданском браке. Лишь после рождения дочери Стефании они решились на перемены, о чем не жалеют до сих пор. Однако на этом пара не остановилась. Несмотря на то, что у Елены Изаксон уже есть и взрослая дочь от первого брака, в 2018 году пара решилась на еще одного ребенка. Родители не могут насмотреться на малыша, и он нередко становится героем многочисленных забавных историй.

Сам Дмитрий Маликов старается много времени проводить с ребенком. Многие считают, что отец и сын очень похожи. Накануне мальчику исполнилось четыре года. В честь этого события любящий папа выложил их совместную фотографию и трогательно подписал ее. Исполнитель не так часто идет на подобные шаги, а потому публика просто ахнула.

"Любовь всей моей жизни", – назвал артист ребенка. Он поздравил его с праздником, прикрепив милое селфи. На кадре семья на отдыхе, а мальчик со светлыми волосами сидит на шее у своего родителя и робко улыбается. Поклонники прокомментировали фото.

"Вот детство, прекрасный период! Сел на шею и радуется", "Димочка, с Днем рождения Вашего сыночка! С Днём рождения Маркушу!", "Дети – наше самое ценное", "Такое счастье иметь рядом такого мальчика. Очень рада за вашу семью", – написали подписчики Дмитрия Маликова.