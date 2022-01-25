Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Вторник
25 января
Лента новостей
08:54
"Многие боятся заниматься": оказавшаяся без Виторгана Нинидзе рассказала о новой страсти
08:51
51-летнего Маликова засняли с любимым: Сел на шею и радуется
06:42
"Нет!": дочь Нюши по имени Симба издает зверский рык
04:31
Кожа да кости: бесстыжая Ходченкова сбросила лифчик на пляже
02:38
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
00:12
День мученицы Татианы: что нельзя делать 25 января
22:09
Трамп об украинском кризисе: При мне никогда бы этого не произошло
21:48
"Вышел в шортах, а тут сугробы": Билан встревожил публику странным признанием
21:29
Политолог Небоженко назвал неубедительными выступления Зеленского "со страшными речами": Президент устал
21:15
"Утопила": с Асмус случилось ужасное
21:13
В Смоленске произошла авария с участием 5 машин
20:39
Лукашенко созывает парламент в срочном порядке
20:35
"Жуть": Оксана Самойлова вызвала отвращение складками на животе
20:33
В Москве неизвестный обстрелял прохожего из травматического оружия
20:04
"Показывай попку почаще": оголившаяся Лорак возбудила народ
19:55
Москвичей предупредили о полуметровых сугробах на текущей неделе
19:54
Как в Нагорном Карабахе: украинский политик Мураев предупредил о провокации в Донбассе
19:12
Хлебникова покажет россиянам изуродованное пламенем лицо
18:57
Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена
18:49
Хилькевич серьезно травмировалась: Ни присесть
18:32
В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
18:25
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
18:12
Куликова из "Склифосовского": Понимала, что надо поднять голову, но была скована зажимом и ужасом
18:03
Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?
17:48
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
17:42
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
17:34
Чем закончится шестой сезон "Ищейки" с Анной Банщиковой
17:25
Обессиленная Бородина пожаловалась на последствия болезни
17:15
А как же банщик? Волочкову сняли в объятиях другого
17:02
"Лечит душу": Бабкина променяла молодого хахаля на старого деда
16:54
"Она истерит": устроившую очередной скандал Волочкову отправили к специалисту
16:53
Кейт Миддлтон ошарашила щедростью: Подарила больным малыша
16:42
"Кто-то приходит, кто-то уходит": Аверин о текучке кадров в сериале "Склифосовский"
16:41
Жуков сделал громкое заявление из-за жуткого убийства
16:38
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
16:31
В Подмосковье запуск салюта у жилого дома обернулся потасовкой
16:29
Перекошенная Собчак взвыла из-за поездки с Богомоловым: Плачу и бьюсь головой
16:23
Содержащая безработного мужа Седокова лишилась жилья
16:11
"Надо было уже без трусиков": выставившая напоказ интимное место Толкалина вызвала ажиотаж
16:09
"Все конечности остались": известный ведущий усох на глазах
16:09
Скандальный развод с Пеговой, алкоголизм и страшный диагноз: что стало с Дмитрием Орловым
16:08
Внешний вид обколотого Панина вызвал оторопь
15:59
В Кремле предупредили о возможном нападении Украины на Донбасс
15:55
"Наконец-то!": Бросившая семью Тодоренко со всех ног удрала из дома
15:53
Почему дети ополчились на молодого парня Анджелины Джоли
15:53
Бомбоубежище, казематы и "потери": как снимали сериал "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк
15:48
Порошенко раскрыл цель своей партии: Мы за единство на словах, а не на деле
15:44
Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей
15:37
"Пойти на поводу ": чем вдова Градского надавила на музыканта перед смертью
15:36
Застуканный на пляже Газманов пошел на обман из-за жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком
36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной
Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения
Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
51-летнего Маликова засняли с любимым: Сел на шею и радуется

51-летнего Маликова засняли с любимым: Сел на шею и радуется

История любви Дмитрия Маликова очень похожа на многочисленные истории его звездных коллег. Отличается она лишь одним – встретив свою поклонницу, он уже прожил с ней более 20 лет.
прочитано 53 раза

При это долгое время возлюбленные жили в гражданском браке. Лишь после рождения дочери Стефании они решились на перемены, о чем не жалеют до сих пор. Однако на этом пара не остановилась. Несмотря на то, что у Елены Изаксон уже есть и взрослая дочь от первого брака, в 2018 году пара решилась на еще одного ребенка. Родители не могут насмотреться на малыша, и он нередко становится героем многочисленных забавных историй.

ПО ТЕМЕ

На Малахова похож: 51-летний Маликов предстал в новом парике

Готовый заниматься сексом до утра Маликов ответил на каверзные вопросы

 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Сам Дмитрий Маликов старается много времени проводить с ребенком. Многие считают, что отец и сын очень похожи. Накануне мальчику исполнилось четыре года. В честь этого события любящий папа выложил их совместную фотографию и трогательно подписал ее. Исполнитель не так часто идет на подобные шаги, а потому публика просто ахнула.

"Любовь всей моей жизни", – назвал артист ребенка. Он поздравил его с праздником, прикрепив милое селфи. На кадре семья на отдыхе, а мальчик со светлыми волосами сидит на шее у своего родителя и робко улыбается. Поклонники прокомментировали фото.

"Вот детство, прекрасный период! Сел на шею и радуется", "Димочка, с Днем рождения Вашего сыночка! С Днём рождения Маркушу!", "Дети – наше самое ценное", "Такое счастье иметь рядом такого мальчика. Очень рада за вашу семью", – написали подписчики Дмитрия Маликова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 08:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Маликов с женой повеселились на публике

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все

Раскрыты детали лечения
Шоу-бизнес

Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали

Певица вышла на связь
Шоу-бизнес

Почему Федосеева-Шукшина загремела в дом престарелых

Почему дочери не забрали ее к себе?
Шоу-бизнес

"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет

Вот она – расплата за любовь

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
В Подмосковье запуск салюта у жилого дома обернулся потасовкой
В Тюменской области соседская ссора кончилась убийством
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+