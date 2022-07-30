На севере Москвы построят крупный ЖК

Застройщик может выручить от продажи жилья до 12 млрд рублей.



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На территории бывшего хлебозавода No18 у метро «Аэропорт» на севере столицы появится крупный жилой комплекс. Участок площадью 1 га под застройку был продан на аукционе по начальной цене в 618,1 млн рублей.

Победителем торгов стало ООО «Артстрой», которую связывают с застройщиком «Бэсткон».

Существующий с 60-х годов прошлого века хлебозавод раньше входил в ГК «Настюша», до 2017 года контролировавшую 60% столичного рынка хлебобулочных изделий. Однако летом 2017 года владелец компании Игорь Пинкевич был задержан. Бизнесмена подозревали в хищении средств дольщиков, привлеченных в рамках строительства масштабного микрорайона «Царицыно» неподалеку от одноименного заповедника на юге города. В 2018 году ГК «Настюша» признана банкротом, а через год – ЗАО «Хлебозавод No18».

Площадка хлебозавода оценивается как перспективная для строительства жилого комплекса, причем класса «бизнес» или «премиум». Это хороший район со сложившейся инфраструктурой, парковыми зонами и транспортной доступностью. Выручка от реализации жилья может составить 10-12 млрд рублей.