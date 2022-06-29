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Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года

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Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года

Государственная Дума поддержала закон, продлевающий освобождение от уплаты пошлины за регистрацию прав на недвижимость в Крыму.
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Три года назад сообщалось, что до 1 января 2023-го Крым освободили от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость. Тогда соответствующий документ был принят Государственной Думой РФ для "завершения мероприятий по интеграции территории в экономическую и правовую системы России".

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Однако, как сообщает агентство "Прайм", в настоящий момент процедуры оформления или переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки нельзя считать реализованными в полной мере, поэтому было принято решение о продлении льготы до 1 января 2025 года. Об этом же пишет "Общественная служба новостей".

Такой документ парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. Напомним, речь идет о продлении положения подпункта 31 пункта 3 статьи 333 Налогового кодекса РФ, освобождающем от уплаты госпошлины за регистрацию прав на недвижимость, которая появилась в Крыму и Севастополе до вхождения данных территорий в состав России.

Ранее бизнесвумен Арина Лац советовала читателям "Дни.ру" тратить деньги на недвижимость в Сочи и Крыму. По ее словам, сейчас россиянам не стоит заключать сделки за рубежом, нужно более обдуманно инвестировать накопления во время санкций.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 09:16 Источник: Прайм

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