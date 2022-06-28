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Как признать садовый дом жилым онлайн

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Как признать садовый дом жилым онлайн

Для москвичей процесс признания садового дома жилой постройкой стал проще.
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Признать садовый дом жилым онлайн можно, перейдя на mos.ru. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь учетную запись на портале. После авторизации, необходимо выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", затем – подраздел "Смена категории помещения", а потом – вкладку "Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом".

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В появившейся онлайн-форме необходимо ввести данные паспорта. Также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка не нужна, если права на дом зарегистрированы в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). В противном случае необходим правоустанавливающий документ. Заключение об обследовании технического состояния сооружения тоже потребуется.

Садовый дом могут не признать жилым из-за неполного пакета документов. Также могут отказать, если с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником данного объекта недвижимости, или вид разрешенного использования (ВРИ) участка не дает права на размещение такой постройки.

Ранее сообщалось, что загородные дома в России значительно подорожали. За год цены выросли на 23%. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2022, 08:57 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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