Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста

Новости

В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста

Эксперт назвала условия, которые освобождают семей с детьми от уплаты налога при продаже жилья.
прочитано 111 раз

С этого года семьи с двумя и более детьми могут не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) во время продажи жилья. При этом не важно, сколько объект недвижимости находился в собственности. Однако далеко не все могут воспользоваться льготой. Необходимо соответствовать нескольким условиям, отметила руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

ПО ТЕМЕ

В России взлетели цены на загородную недвижимость

Что запрещено делать в собственной квартире: объяснил юрист

По ее словам, от уплаты налога при продаже жилья освобождаются семьи, в которой проживают несовершеннолетние или человек до 24 лет, который обучается на очном отделении. Также необходимо, чтобы кадастровая стоимость недвижимости не превышала 50 миллионов рублей и члены семьи не владели больше, чем половиной другого жилья, площадь которого превосходит площадь купленного взамен старого.

Но и это еще не все. Также важно, чтобы налогоплательщик купил новую квартиру или дом до 30 апреля следующего года. Если речь идет о долевом строительстве, необходимо оплатить полную стоимость объекта недвижимости.

Такие семьи освобождаются от подачи налоговой декларации. При этом нужно быть готовым к тому, что налоговая задаст некоторые вопросы, если после заключенной сделки появятся какие-то сомнения.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 11:16 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

В России взлетели цены на загородную недвижимость В России взлетели цены на загородную недвижимость

Эксперт объяснил увеличение стоимости жилья

Главное дело жизни: как правильно выбрать застройщика для загородного дома Главное дело жизни: как правильно выбрать застройщика для загородного дома

Несколько советов

Доля ипотечных сделок достигла 89% Доля ипотечных сделок достигла 89%

Благодаря появлению субсидированных программ

Топовые девелоперы вытесняют конкурентов Топовые девелоперы вытесняют конкурентов

Крупнейшие застройщики контролируют 60% рынка

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+