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Власти Польши начали захват недвижимости русских дипломатов

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Власти Польши начали захват недвижимости русских дипломатов

Варшава обвинила российских дипломатов, владеющих зданиями, в нарушении закона.
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В Польше, куда сейчас стекаются беженцы на фоне спецоперации на Украине, начался процесс по изъятию объектов дипломатической недвижимости России, среди которых также школа при посольстве РФ. О соответствующем решении рассказал заместитель иностранных дел Марчин Пшидач, который также заявил, что "квадратами", о которых идет речь, Россия якобы завладела в Варшаве и Гданьске, нарушив закон: с правовой точки зрения здания никак не оформлены, к тому же отсутствуют действующие договоры. Теперь власти Польши намерены вернуть их обратно.

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Однако, как передает издание "Царьград", объекты, которые Польша собирается захватить, принадлежат России на законных основаниях. Но этот факт, судя по всему, не мешает Польше начать процедуру изъятия. Отмечается, что пока столь кардинальное решение коснется исключительно двух объектов, но, видя настрой МИДа Польши, их количество в ближайшее время может быть увеличено. В заявлении ведомства указано, что власти советуют рассматривать все возможные процессуальные средства, чтобы как можно скорее начать судебные разбирательства, касающиеся и других фактов незаконного овладения недвижимостью.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что власти Великобритании так же серьезно настроены лишить россиян недвижимости. Правда, в этом случае речь идет об олигархах, которые попали в санкционный список.

Фото: Sojka Libor / CTK / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 13:10 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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