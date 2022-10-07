Ремонт не задался: Гузееву затаскали по судам

Лариса Гузеева получила иск за порчу чужого имущества.

прочитано 1139 раз

Карьера Заслуженной артистки России Ларисы Гузеевой сегодня складывается как нельзя лучше. Она является одним из самых востребованных телеведущих в нашей стране. Недавно актриса заменила Дмитрия Нагиева в музыкальном проекте Первого канала "Голос 60+". Меж тем, в быту проблемы у звезды кино только накапливаются.

Лариса Гузеева вместе с мужем начали делать ремонт в своей московской квартире. Однако он принес супругам не радость, комфорт и уют, а сразу несколько скандалов. Изначально актриса театра и кино подала в суд на компанию, которая занималась дизайном жилища.

Фирма отвечала за изготовление мебели для семейного гнездышка ведущей программы "Давай поженимся!" и, вероятно, не справилась со своей задачей. Артистка выдвинула иск и взыграла дело.

Суд постановил выплатить потерпевшей стороне два миллиона рублей. К слову, сама Лариса Гузеева требовала от дизайнерской компании восемь миллонов, то есть иск был удовлетворен частично.

И вот теперь телеведущая может стать ответчиком. По данным телеграмм-канала Mash, на нее подала в суд страховая компания, которая обслуживает соседку актриса. Она якобы нашла на стенах своей квартиры трещины.

Подозрения пали на строителей, которые занимались ремонтом в доме Ларисы Гузеевой и, возможно, перестарались. Страховщики хотят получить через суд порядка ста тысяч рублей.