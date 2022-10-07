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Ремонт не задался: Гузееву затаскали по судам

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Ремонт не задался: Гузееву затаскали по судам

Лариса Гузеева получила иск за порчу чужого имущества.
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Карьера Заслуженной артистки России Ларисы Гузеевой сегодня складывается как нельзя лучше. Она является одним из самых востребованных телеведущих в нашей стране. Недавно актриса заменила Дмитрия Нагиева в музыкальном проекте Первого канала "Голос 60+". Меж тем, в быту проблемы у звезды кино только накапливаются.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Лариса Гузеева вместе с мужем начали делать ремонт в своей московской квартире. Однако он принес супругам не радость, комфорт и уют, а сразу несколько скандалов. Изначально актриса театра и кино подала в суд на компанию, которая занималась дизайном жилища.

Фирма отвечала за изготовление мебели для семейного гнездышка ведущей программы "Давай поженимся!" и, вероятно, не справилась со своей задачей. Артистка выдвинула иск и взыграла дело.

Суд постановил выплатить потерпевшей стороне два миллиона рублей. К слову, сама Лариса Гузеева требовала от дизайнерской компании восемь миллонов, то есть иск был удовлетворен частично.

И вот теперь телеведущая может стать ответчиком. По данным телеграмм-канала Mash, на нее подала в суд страховая компания, которая обслуживает соседку актриса. Она якобы нашла на стенах своей квартиры трещины.

Подозрения пали на строителей, которые занимались ремонтом в доме Ларисы Гузеевой и, возможно, перестарались. Страховщики хотят получить через суд порядка ста тысяч рублей.

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2022, 14:09 Источник: Telegram • Требует проверки

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