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Мебель не по вкусу: Гузеева выиграла суд против дизайнера своей квартиры

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Мебель не по вкусу: Гузеева выиграла суд против дизайнера своей квартиры

Лариса Гузеева отсудила у изготовителя мебели два миллиона рублей.
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Заслуженная артистка России Лариса Гузеева сегодня остается одним из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Недавно ей доверили вести музыкальное шоу "Голос 60+" на Первом канале. На проекте актриса заменила бессменного Дмитрия Нагиева. Однако в бытовам плане у звезды театра и кино не все так радужно.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Лариса Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров обратились в суд с иском к дизайнерской компании, которая занималась обстановкой квартиры телеведущей. Вероятно, новая мебель звезде пришлась не по вкусу, поэтому она отказалась от сотрудничества и потребовала возместить расходы.

Вернуть денежные средства артистке удалось, однако, не в полном объеме. Суд удовлетворил ее иск только частично. Как сообщает пресс-служба, истец должен получить два миллиона рублей. Меж тем, изначально ведущая программы "Давай поженимся!" требовала от дизайнера восемь миллионов рублей.

В компания подтвердили, что у клиента, действительно. возникли претензии к качеству работы. Там подчеркнули, что занимались производством мебели для кухни, туалета и гостиной квартиры на Садовнической набережной. Также в фирме отметили, что не согласны с позицией Ларисы Гузеевой.

Не исключено, что обе стороны обжалуют решение суда в вышестоящей инстанции. Дизайнерская компания полагает, что Лариса Гузеева и ее супруг сами не заплатили часть суммы за проделанную работу.

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2022, 11:51 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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