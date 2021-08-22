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Недвижимость
Лопес и Аффлек положили глаз на дом за 85 миллионов долларов

Лопес и Аффлек положили глаз на дом за 85 миллионов долларов

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе. Пара ищет себе идеальный дом.
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Несколько месяцев назад мир шокировала новость о том, что Дженнифер Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым начала отношения весной 2017 года, а в 2018 вышла замуж. В 2021 году супруги развелись, не назвав причину. Звезды лишь рассказали, что несмотря ни на что, останутся друзьями, ведь им вместе еще работать.

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 Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Но настоящим удивлением для поклонников стало то, что спустя почти 20 лет Дженнифер Лопес вернулась к Бену Аффлеку. Напомним, что в 2003 году влюбленные запланировали свадьбу, но за день до важного события все отменили.

Сейчас воссоединившаяся пара вновь счастлива вместе. Папарацци постоянно делают снимки прогуливающихся по городу и катающихся вместе на катере влюбленных.

Теперь Дженнифер и Бен решили съехаться и начали поиски идеального дома. По слухам, они подобрали себе шикарные апартаменты за 85 миллионов долларов.

Площадь особняка составляет три с половиной тысячи квадратных метров. Внутри есть бассейн, спортзал, 12 спален и 24 ванные комнаты.

Звезды пока не переехали и никак не прокомментировали слухи.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
22 августа 2021, 18:26 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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