Лопес и Аффлек положили глаз на дом за 85 миллионов долларов

Несколько месяцев назад мир шокировала новость о том, что Дженнифер Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым начала отношения весной 2017 года, а в 2018 вышла замуж. В 2021 году супруги развелись, не назвав причину. Звезды лишь рассказали, что несмотря ни на что, останутся друзьями, ведь им вместе еще работать.
Но настоящим удивлением для поклонников стало то, что спустя почти 20 лет Дженнифер Лопес вернулась к Бену Аффлеку. Напомним, что в 2003 году влюбленные запланировали свадьбу, но за день до важного события все отменили.
Сейчас воссоединившаяся пара вновь счастлива вместе. Папарацци постоянно делают снимки прогуливающихся по городу и катающихся вместе на катере влюбленных.
Теперь Дженнифер и Бен решили съехаться и начали поиски идеального дома. По слухам, они подобрали себе шикарные апартаменты за 85 миллионов долларов.
Площадь особняка составляет три с половиной тысячи квадратных метров. Внутри есть бассейн, спортзал, 12 спален и 24 ванные комнаты.
Звезды пока не переехали и никак не прокомментировали слухи.
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