В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"

Введен в эксплуатацию первый из шести проблемных домов компании "СУ-155" в Москве. Ситуацию с обманутыми дольщиками контролирует столичная мэрия, сообщил Марат Хуснуллин.

Компания "СУ-155" имеет просроченные обязательства перед многочисленными дольщиками и пайщиками. В Москве сдан первый из домов, возведением которого занимался этот девелопер.

"Правительство Москвы держит на контроле ситуацию с обманутыми дольщиками в целом. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по каждому жилому объекту, где есть обманутые дольщики, до 1 августа принять "дорожные карты". В том числе сейчас активно решается проблема с объектами "СУ-155", – заявил глава градостроительного комплекса столицы.

Напомним, компания "СУ-155" через жилищно-строительные кооперативы строила многоквартирные жилые дома по шести адресам: в районах Новые Черемушки, Северное Чертаново, Фили-Давыдково, Нагатино-Садовники, а также по двум адресам в городе Щербинке. Сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала. Пострадавшими по объектам "СУ-155" в столице числятся более 1600 пайщиков.

Марат Хуснуллин уточнил, что в настоящий момент введен в эксплуатацию первый жилой дом по адресу Фили-Давыдково, квартал 69, корпус 2. В ближайшее время собственникам передадут 379 квартир.

Пять других жилых объектов "СУ-155" тоже будут достроены, этот вопрос сейчас решается. По словам руководителя градостроительного комплекса, по двум объектам компании сейчас оформляются документы, необходимые для выполнения обязательств перед дольщиками. Еще в двух домах работы планируется завершить до конца 2018 года. Дом по последнему адресу будет построен в 2019 году.