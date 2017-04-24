Как подготовить дачу к лету

Впереди майские праздники и долгожданный дачный сезон с теплым солнцем, шашлыками и веселыми вечерами в кругу друзей и близких. Но чтобы хорошо отдохнуть, для начала придется серьезно потрудиться. За зиму на дачном участке могло накопиться много мелких проблем, решить которые предстоит оперативно.

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