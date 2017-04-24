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Как подготовить дачу к лету

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Впереди майские праздники и долгожданный дачный сезон с теплым солнцем, шашлыками и веселыми вечерами в кругу друзей и близких. Но чтобы хорошо отдохнуть, для начала придется серьезно потрудиться. За зиму на дачном участке могло накопиться много мелких проблем, решить которые предстоит оперативно.
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Лучшие специалисты онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com поделились с Dni.Ru советами о том, как быстрее подготовить дачу для полноценного отдыха.

Мелкий ремонт

  • Оцените общее состояние дома. Перед тем как браться за работу, следует провести ревизию жилого помещения. Посмотрите, нет ли поломок в стропильной системе и не дала ли течь крыша. Состояние основных конструкций дома – первое, на что нужно обращать внимание. Если поломки обнаружатся, их лучше устранить до начала уборки, чтобы дважды не прибирать образовавшийся мусор.
  • Проверьте фундамент. После зимовки оцените фундамент, особенно это касается обладателей современных построек. Дачи советских времен ставили более качественно, их фундамент еще долго простоит без изменений. Если заметите трещины – сразу же их заделайте. Если оперативно не отреагируете, постройку может повести.
  • Оцените состояние крыши. Чтобы проверить, не протекает ли крыша, осмотрите пол на наличие луж и следов сырости. Если все чисто, приступайте к осмотру самой крыши. Заберитесь на нее с фонариком и просветите каждый участок. Если небольшие протечки все же будут обнаружены, то их легко можно заделать силиконом. С крупными дырами работать придется по-другому, здесь нужно будет менять элемент конструкции.
  • Оцените работу водо– и теплоснабжения. Хорошее состояние труб, газопровода и электрики – залог спокойного отдыха. Не забудьте оценить их работу и при наличии поломок – вызывайте мастера. Также, если на вашей даче есть погреб, то загляните в него и проверьте на наличие конденсата. Если погреб затопило водой во время паводка, обязательно осушите его и не ждите, когда он сам высохнет. Это опасно в первую очередь для фундамента дома.
  • Замените поломанное, докупите нужное. К сожалению, после зимовки многие дачники обнаруживают следы незваных гостей. И речь вовсе не о паразитах и грызунах, а о ворах, которые любят наведываться на дачи в зимнее время. Проверьте наличие вещей, целостность окон и функционал замков. Если что-то поломано или разбито – замените. А если все-таки что-то украдено, например, микроволновка – купите новую и не забудьте ее перед будущей зимовкой забрать домой.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Уборка

  • Проветрите дом. Прежде чем браться за влажную уборку, следует тщательно проветрить помещение от посторонних запахов и сырости. После зимы дача нуждается в свежем воздухе и просушке. Этому процессу желательно посвятить целые сутки. За это время насекомые успеют проснуться от тепла и покинуть дом через открытые окна и дверь. После проветривания дом следует прогреть. Для этого подойдет любое устройство: тепловентилятор, инфракрасный обогреватель или камин. Разбухшую от сырости древесину не придется стесывать – за сутки все должно успеть усохнуть.
  • Не забудьте вывесить на солнце шторы, коврики, подушки, матрасы и одеяла. Текстиль успеет проветриться, пока вы будете делать влажную уборку дома. Будет хорошо, если ковры вы почистите специальным средством, а остальной текстиль – перестираете.
  • Генеральная уборка. Вооружившись метлой с длинной ручкой, обследуйте все углы на предмет наличия грызунов. Если следы присутствия мышей были замечены, уборку лучше всего проводить в перчатках и респираторе. Грызуны могут быть источником инфекции. Если мыши успели погрызть какие-то вещи, то их лучше всего выкинуть. После того, как вы все подметете, избавите углы от паутины и смахнете пыль с потолка и стен, можно приступать к влажной уборке и расставлению мышеловок.
  • Часто в доме остается запах. Чтобы избавиться от него рекомендуется мыть пол специальным раствором: на ведро воды один колпачок универсального чистящего средства и 50 граммов уксуса. Неприятный запах удастся нейтрализовать.
  • Сад-огород
  • Обновите садовый инвентарь. Участок тоже требует особого внимания. Но прежде чем приступать к наведению порядка во дворе, следует проверить садовые инструменты. Заточите лопаты и секаторы, смажьте их. Часто, за зиму металлические предметы покрываются ржавчиной, избавиться от которой помогает сода. Если инструмент несильно затронут ржавчиной, то его можно спасти и продолжать использовать. Для этого следует развести соду с водой до образования густой кашицы, нанести на пораженную поверхность и оставить на час. После этого следует потереть металлической мочалкой, и ржавчина отойдет.
  • Займитесь деревьями. Весенний сезон – отличное время для формовочной обрезки деревьев и кустарников на участке. Не бойтесь избавляться от сухих веток. Подрезайте их секатором и не забывайте замазывать срезы. У таких растений, как смородина или яблоня, следует обрезать ветки, которые смотрят внутрь. Так они будут лучше плодоносить. Количество вырезанных веток из кроны дерева не должно превышать число веток прошлогоднего прироста. При формовке старайтесь обрезать в первую очередь старые ветки. Карликовые деревья лучше подрезать аккуратно, растут они очень медленно.
  • Уберите мусор. После обрезки деревьев соберите мусор. Если участок был засеян травой, пройдитесь по нему веерными граблями. Прежде чем приступать к новым посадкам, участок лучше предварительно перекопать и почву насытить азотными удобрениями. После этого можно начинать сажать рассаду и сеять.
  • Подготовьте теплицу. Обновить и удобрить грунт нужно и в теплице. В застекленный парник можно уже в середине весны перенести рассаду, чтобы в мае высадить на участке.
  • Обработайте сад. Этот процесс лучше не оттягивать, так как нужно успеть обработать садовые деревья раствором медного купороса до того момента, когда они начнут распускать почки. Эта манипуляция поможет избавиться от грибка и наростов. Стволы следует обработать и от личинок насекомых, чтобы они не забрались на крону. Побелка стволов — старинный способ. Сегодня есть более эффективные средства, например, специальные липкие ленты.

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank May

Время жить на даче

  • Упакуйте вещи. На дачу чаще всего возят технику и крупные вещи, такие как шкафы, комоды, диваны и холодильники. Сейчас достаточно мокро и грязно, поэтому такие вещи следует тщательно упаковывать. Чтобы не повредить груз, рекомендуется использовать для упаковки картон и пупырчатую пленку. Чтобы предотвратить падения груза при перевозке используйте стрейч-пленку, которая позволяет предметам хорошо прилипать друг к другу и к поверхности пола. Если вам нужно перевезти холодильник, тщательно выбирайте машину, подходящую по габаритам. Холодильник можно перевозить только в вертикальном положении, чтобы не вытек креон. Допустим небольшой угол наклона в 40 градусов. Аккуратно перевозить следует и стиральные машины. Чтобы резина не слетела с барабана в пути, укрепите машинку специальными болтами.
  • Опытные перевозчики не рекомендуют разбирать старую мебель перед перевозкой. Ее сложно будет собрать обратно, так как древесина имеет свойство иссушаться и это может привести к трудностям при обратной сборке. Если в вашу машину старый шкаф или комод не умещаются, лучше нанять перевозчика на малотоннажном грузовике.


После зимовки дача может быть не в самом лучшем состоянии. Отнеситесь к этому с пониманием, набросайте план действий и приступайте к решению проблем. Тогда совсем скоро вы будете приглашать друзей на шашлыки и наслаждаться проделанной работой.

24 апреля 2017, 19:43

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