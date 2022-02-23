Как Москва отреагирует на новые санкции США

В российском МИД заявили о контрпродуктивности американских санкций.

После того, как Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. Ограничения коснулись российских элит и банков, а также госдолга. Президент США Джо Байден пообещал, что санкции будут ужесточаться, если Россия продолжит "агрессивные действия" в отношении Украины.

Москва даст сильный ответ на эти ограничения Соединенных Штатов. Такое заявление сделал МИД России. На сайте министерства отмечается, что Вашингтон рефлекторно хватается за неэффективные санкции. Эти ограничения контрпродуктивны даже с точки зрения интересов Америки, считают в российским внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИДа также подчеркивается, что Россия может минимизировать наносимый американскими санкциями ущерб и такой прессинг не влияет на решимость Москвы отстаивать интересы. В российском министерстве считают, что США всем навязывают свои правила мирового порядка.

Ранее политолог Юрий Почта объяснил риски США из-за санкций против "Северного потока – 2". Эксперт считает, что Германия встанет насмерть и не позволит американцам наложить ограничения на этот проект.