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Политика
Как Москва отреагирует на новые санкции США

Как Москва отреагирует на новые санкции США

В российском МИД заявили о контрпродуктивности американских санкций.
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После того, как Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. Ограничения коснулись российских элит и банков, а также госдолга. Президент США Джо Байден пообещал, что санкции будут ужесточаться, если Россия продолжит "агрессивные действия" в отношении Украины.

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Москва даст сильный ответ на эти ограничения Соединенных Штатов. Такое заявление сделал МИД России. На сайте министерства отмечается, что Вашингтон рефлекторно хватается за неэффективные санкции. Эти ограничения контрпродуктивны даже с точки зрения интересов Америки, считают в российским внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИДа также подчеркивается, что Россия может минимизировать наносимый американскими санкциями ущерб и такой прессинг не влияет на решимость Москвы отстаивать интересы. В российском министерстве считают, что США всем навязывают свои правила мирового порядка.

Ранее политолог Юрий Почта объяснил риски США из-за санкций против "Северного потока – 2". Эксперт считает, что Германия встанет насмерть и не позволит американцам наложить ограничения на этот проект.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 17:44 Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость962007
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7 лет убивали жителей ДНР и ЛНР разрушили дома заводы здания и инфраструктуру, США были довольны!!!! Абсолютное мировое зло!!!! Россия первая в мире.
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