В США предложили Зеленскому бежать вместо предоставления ядерного статуса

В США посоветовали Владимиру Зеленскому уезжать из Киева.



Президент – это и доверенное лицо народа, и гарант независимости, неделимости страны. Но в истории есть масса случаев, когда президентов интересовало лишь собственное обогащение, а не судьба своего народа. Такие случаи всегда заканчиваются народными протестами, в результате чего президенты просто сбегают из страны. Кажется, Владимир Зеленский может пойти по тому же сценарию.

США посоветовали украинскому президенту покинуть столицу Украины и отправиться во Львов ради его собственной безопасности. Об этом сообщили телеканалы ABC и NBC. При этом СМИ не назвали источника, откуда именно исходит такая информация. Также не указано, что является мотивом такого совета. Западные журналисты пишут, что отъезд Владимира Зеленского обсуждался американскими властями на случай эскалации обстановки на Украине.

Конечно, это совсем не то, чего ждал от западных партнеров Владимир Зеленский. Ведь он просил предоставления Украине статуса ядерной державы, а не совета, что ему делать дальше...

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с обращением к нации после признания Россией суверенитета ЛНР и ДНР. В своем выступлении политик назвал влиятельных коллег, с которыми он обсудил исторический момент. Это премьер Великобритании Борис Джонсон, лидер Франции Эммануэль Макрон, американский коллега Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейского совета Шарль Мишель. Речь Зеленского длилась пять минут 20 секунд. Некоторые фразы он повторил два раза, пишет "Царьград".