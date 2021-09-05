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Политика
Во Дворце Независимости выставили картину с вооруженным Лукашенко

Во Дворце Независимости выставили картину с вооруженным Лукашенко

Подаренную Лукашенко картину, где он изображен вооруженный вместе с сыном, выставили во Дворце Независимости. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".
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Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал 67-летие. В СМИ писали, что Батька получил очень необычный подарок — картину, на которой политик изображен с автоматом и младшим наследником Колей.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Известно, что данная работа числится за авторством дочери одного из сотрудников Службы безопасности республики. Теперь же появились данные о том, что полотно повесили во Дворце Независимости.

Анонс появился в телеграм-канале "Пул Первого", который освещает события, связанные с деятельностью Александр Григорьевича на посту главнокомандующего. Отмечается, что первыми оценить картину имели возможность жители города Тихиничи. Они прибыли в резиденцию на экскурсию.

Примечательно, что самому Лукашенко подарок понравился. Политик отметил, что на полотне запечатлен важный момент его жизни. При этом Батька признался, что не разбирается в искусстве.

Напомним, что Лукашенко появился вооруженным перед объективами камер во время протестов после президентских выборов в Белоруссии. Тогда Батька прилетел на вертолете к рабочей резиденции вместе с сыном Колей.

Обнародованные кадры вызвали широкий общественный резонанс. Многие сошлись во мнении, что именно в тот момент Лукашенко по-настоящему испугался лишиться власти и полномочий.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2021, 13:13 Источник: Телеграм-канал "Пул первого" ✓ Надежный источник
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